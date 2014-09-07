Тарута: Варіант Абхазії чи Придністров'я на Донбасі ніколи не спрацює

Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута наголошує, що людям у звільнених містах Донбасу сьогодні точно не потрібна ніяка "Новоросія".

Таке переконання він висловив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна".

Він наголосив, що Україна ні за яких обставин не може піти на визнання державності так званих "ДНР" і "ЛНР" або ж надання їм особливого статусу у складі держави.

"Загальна територія "ДНР" і "ЛНР" становить не більше 25 відсотків території Донбасу. Яка це держава? Про що тут можна говорити? Воно що, в стані вижити?", - сказав він.

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Голова ОДА заявив, що "звільненим містах сьогодні точно не потрібні ніякі "ДНР" і "Новороссія"", навівши приклад Маріуполя: "Люди зробили свій вибір. Вони виходять на мітинги і готуються до бою. Країна повинна готуватися до бою. Без боротьби ніхто ці території не здасть. Боротися доведеться всім - і маріупольцям, і українській армії".

"Правда на нашій стороні. І ми не можемо не перемогти. Можливо, це все затягнеться. Напевно, ми постраждаємо більше всіх. Але варіант Абхазії чи Придністров'я тут ніколи не спрацює. У Маріуполі черга у військкомат. Не завжди кількість танків і живої сили є головною запорукою або аргументом у перемозі. Я думаю, що з іншого боку це теж розуміють. Як, втім, і те, що нескінченна війна вдарить не тільки по Україні", - зауважив він.