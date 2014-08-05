У звільнених містах Донбасу вже відкрито понад 80% аптек

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Державної служби з лікарських засобів Михайло Пасічник.

"На сьогодні там, де є бойовики, ми маємо ситуацію, коли багато аптек закриті... Але при цьому, проводиться поставка лікарських засобів там, де це можливо. Ми знаємо, що ліки забирають, але знаходяться люди, які знаходять змогу як доставити туди ліки. Інколи власники аптек виїздять за межі, наприклад, Луганська і забирають ліки за межами цієї території", - сказав Пасічник.Читайте такожУ Слов'янську власники аптек невиправдано завищують ціни

Він також зазначив, що як тільки на Донбасі визволяють від терористів те чи інше місто, там одразу відкривається аптека.

"За нашими даними у цих місцях вже відкрито понад 80% аптек", - наголосив він.