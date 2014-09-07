На сході України відкрився морський фронт
21:29, 07 вересня 2014Політика
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Війна на сході до недавніх пір залишалася сухопутної війною.
ТСН
Тиждень тому перша українська кров пролилася на морі. Двох загиблих вважають ще зниклими безвісти, хоча їх доля не викликає сумнівів у тих, хто був там у момент атаки.
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Олексій Бобровников прожив кілька днів на одному з катерів прикордонної служби, щоб зрозуміти, як змінилися загрози на цій ділянці кордону.
У війні на Сході відкрився морський фронт
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