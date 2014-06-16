У складі прикордонної служби вперше створено снайперські підрозділи - Парубій

Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій, передає ЛігаБізнесІнформ.

Також він розповів, що за останні кілька тижнів у складі прикордонних військ була проведена підготовка оперативно-бойових мобільних прикордонних застав.

Нагадаємо, раніше на брифінгу секретар РНБО заявив. що українські військовослужбовці продовжують зміцнювати лінію кордону з Російською Федерацією і вибудовувати кільце навколо міст, захоплених бойовиками.

Парубій зазначив, що Збройні сили України спільно з прикордонниками, які були зосереджені біля міста Амвросіївка (Донецька область), забезпечили прохід українських військ до міста Бірюкове (Луганська область).

"Були поставлені блокпости, які контролюються Збройними силами України та прикордонниками на всіх ключових артеріях, за якими перекидалися підрозділи російських спецслужб і російської техніки на територію України. Тобто, той пункт, до якого ми сьогодні дійшли з боями - це Бірюкове", - сказав він.

Читайте такожРішення про воєнний стан у двох східних областях немає - ПарубійТакож на півночі Луганської області 24-й батальйон територіальної оборони за підтримки авіації, яка знищувала блокпости терористів, пройшов до міста Щастя Луганської області, в село Весела Гора і поставив свої блокпости.

"Цей населений пункт знаходиться в безпосередній близькості до Луганська, всього вісім кілометрів до Луганська. Також уздовж кордону від Городища наші військові підрозділи пересунулися до пункту Новокиївка. Таким чином, ми продовжуємо замикати ту лінію стримування, яка оточує місця скупчення терористів і російських бойовиків. Наше завдання це кільце замкнути, щоб захистити український кордон і не допустити прориву з Росії підрозділів спецназу і бойових машин", - сказав він.