Сьогодні в Європарламенті проголосують щодо рекомендацій про УА з Україною
Комітет Європейського парламенту із закордонних справ сьогодні проведе голосування рекомендацій щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбудеться у Брюсселі в другій половині дня в рамках засідання Комітету.
Читайте такожЯценюк обіцяє затвердити план імплементації УА України з ЄС цього місяцяЗокрема, на голосування буде винесено проект резолюції, підготовлений доповідачем з цього питання депутатом Яцеком Саріушем-Вольським.
Згідно з його пропозицією, Європейський парламент „дає згоду на укладання Угоди”.
Читайте такожПрезидент Європарламенту цього тижня відвідає УкраїнуЦе голосування є проміжним, але важливим етапом для ратифікації Угоди про асоціацію. Наступним має відбутися голосування в рамках пленарного засідання Європейського парламенту.
Як повідомляв УНІАН, ЄП буде засідати з 15 по 18 вересня у Страсбурзі.