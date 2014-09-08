Сьогодні в Європарламенті проголосують щодо рекомендацій про УА з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбудеться у Брюсселі в другій половині дня в рамках засідання Комітету.

Читайте такожЯценюк обіцяє затвердити план імплементації УА України з ЄС цього місяцяЗокрема, на голосування буде винесено проект резолюції, підготовлений доповідачем з цього питання депутатом Яцеком Саріушем-Вольським.

Згідно з його пропозицією, Європейський парламент „дає згоду на укладання Угоди”.

Читайте такожПрезидент Європарламенту цього тижня відвідає УкраїнуЦе голосування є проміжним, але важливим етапом для ратифікації Угоди про асоціацію. Наступним має відбутися голосування в рамках пленарного засідання Європейського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, ЄП буде засідати з 15 по 18 вересня у Страсбурзі.