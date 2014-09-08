ОБСЄ збільшить місію по контролю за режимом припинення вогню на 500 спостерігачів
21:34, 08 вересня 2014Політика
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Найближчим часом очікується збільшення місії ОБСЄ щодо контролю за режимом припинення вогню на 500 спостерігачів.
REUTERS
Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з військовими Першої оперативної бригади Національної гвардії, 9-м і 23-м батальйонами територіальної оборони, військовослужбовцями Державної прикордонної служби, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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Петро Порошенко також зазначив, що в цілому режим припинення вогню дотримується, за винятком інцидентів в Донецьку і Маріуполі.
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