ОБСЄ збільшить місію по контролю за режимом припинення вогню на 500 спостерігачів

Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з військовими Першої оперативної бригади Національної гвардії, 9-м і 23-м батальйонами територіальної оборони, військовослужбовцями Державної прикордонної служби, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Петро Порошенко також зазначив, що в цілому режим припинення вогню дотримується, за винятком інцидентів в Донецьку і Маріуполі.