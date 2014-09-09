ООН продовжила місію в Україні до 15 грудня

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на заступника офіційного представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархана Хака.

"Місію було продовжена до 15 грудня. Наскільки я знаю, це рішення було прийнято в минулому місяці. Зараз ведуться переговори про подальше продовження мандата спостерігачів", - сказав він.

Читайте такожООН готова проконтролювати виконання угоди про припинення вогнюЗа його словами, змін у складі місії не планується. На даний момент вона налічує 34 співробітника у п'яти містах України - Києві, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові.

Як відомо, місія розпочала свою роботу в Україні з 15 березня.

Як повідомляв УНІАН, учора верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Зейд аль-Хусейн заявив, що з середини квітня цього року в ході збройного конфлікту на Донбасі загинули як мінімум три тисячі осіб.