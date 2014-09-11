"Айдар" розповів про засідку під Щастям: "Поодинокі постріли - на блокпості добивали поранених"

Стали відомі подробиці бою 5 вересня 2014 року на ділянці Металіст-Щастя і засідку, в яку потрапили бійці батальйону "Айдар".

Про це повідомляє батальйон "Айдар" на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні говориться, що групі Термінатора батальйону "Айдар" була поставлена задача висунутися на блокпост в районі повороту на Стукалову Балку траси населеного пункту Щастя - селище Металіст і дочекатися там танкістів та десантників.

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"Одночасно з підходом танків та БТРів десанту почався артобстріл з боку Луганська, тривав 1,5 години. Термінатор наказав вивести машину і відігнати на 500 метрів в лісосмугу («зеленку»)", - йдеться у повідомленні.

Група Термінатора і група Грізлі, яка повернулася зі Стукалової балки, сіли у вантажівку, яка виїжджала у бік Щастя. В машині було 12 осіб першої групи і одинадцять бійців - другої.

"Проїхавши поворот на Цвітні Піски, через 1-1,5 км вони під'їхали до блокпосту, на якому майорів український прапор. Термінатор, як командир групи, вийшов з машини і підійшов до постового. На питання постового: «Хто такі?» відповів «Ми - Айдар». «Айдар!» - крикнув вартовий і одночасно весь блокпост відкрив вогонь по машині наших бійців. Інші бійці стали вискакувати з вантажівки. Кузов вибухнув і спалахнув через прострелений бензобак та детонуючі боєприпаси", - зазначили в батальйоні.

Повідомляється, що багато бійців були поранені і отримали опіки. Вони відійшли до лісосмуги і поля соняшників.

"Позаду лунали поодинокі постріли - звуки зачистки, очевидно, на блокпості добивали поранених. Один з наших поранених бійців дістався до бійців 80-ї бригади, які колоною йшли з Металіста, і розповів їм про те, що трапилося", - кажуть в "Айдарі".

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Далі десантники попрямували на допомогу "айдарівцям" і вступили у бій з бойовиками.

"Бійці 80-ки підбили танк та БТР противника, зруйнували споруди блокпоста, проїхавши по ньому, і пройшли далі, у напрямку Щастя", - зазначають бійці.

Через 2 години починалося оголошене перемир'я. Переговори про видачу тіл загиблих тривали три дні, і бійці відзначають, що тіла повернули в "жахливому стані".

Судово-медична експертиза встановила, що були привезені останки 33 осіб.