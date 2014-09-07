Бійці "Айдару" не можуть забрати тіла загиблих у засідці

Недалеко від міста Щастя дорогу їм перекрили люди із українськими прапорами, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Коли машини зменшили швидкість, із лісосмуги по них вдарили кулеметні черги. Під обстріл потрапили бійці ще кількох батальйонів. Точних цифр ні загиблих, ні тих, хто залишається на контрольованій уже російськими спецслужбами території, не називають.

Читайте такожУ засідці, внаслідок якої загинули 11 бійців "Айдару", брав участь нацист-живодер з Петербурга "Айдарівці" кажуть, що готові навіть силою забирати своїх, та не дозволяє перемир'я. А на тих, хто має домовлятися мирним шляхом, надії мало.

"Переговорникам усім попередзвонював, щоб допомогли. Я дзвонив у штаби, я дзвонив ОБСЄ. ОБСЄ взагалі відморозилося. Для чого вони тут знаходяться – я взагалі не розумію. Ні Червоний хрест, ні ОБСЄ – взагалі допомоги ніякої", - обурюється командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук.

Як уже повідомлялося, частина "айдарівців" із Волині потрапила у засідку, за даними Семена Семенченка, загинули 11 бійців..

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