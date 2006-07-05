Парламент Криму грає в кішки-мишки з Москалем

Сьогодні відбулося перше засідання суду за позовом Постійного представника Президента України в Автономній Республіки Крим Геннадія МОСКАЛЯ до Верховної Ради АРК, яка 6 червня ухвалила рішення звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити свого представника в Криму за дезинформацію щодо ситуації з навчаннями «Сі Бриз-2006».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ повідомив журналістам в Лівадії.

За словами Г.МОСКАЛЯ, на сьогоднішньому засіданні були присутні тільки два юристи з ВР Криму, які заперечували, що кримський парламент вимагав усунення Постійного представника з посади. «Я попросив стенограму засідання, я хочу в судовому порядку з`ясувати, яка фракція або яка група депутатів вимагала звільнити мене з посади, а поки що парламент Криму грає в кішки-мишки, шукає якісь неточності, - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, давати оцінку роботі Постійного представника Президента в Криму не може ні ВР Криму, ні Рада міністрів АРК, а тільки Президент або Секретаріат Президента. Г.МОСКАЛЬ також повідомив, що наступне засідання суду відбудеться 17 липня.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня депутати Верховної Ради АРК прийняли заяву, в якій йшлося, що вони «вважають неприпустимим перебування Г.МОСКАЛЯ на посаді Постійного представника Президента України в автономії». Ряд депутатів заявили, що Г.МОСКАЛЬ винний в загостренні ситуації в автономії, оскільки дезінформує Президента про підготовку до українсько-американських навчань «Сі Бриз-2006».

13 червня Г.МОСКАЛЬ подав позов до одного з районних судів Сімферополя, вимагаючи від Верховної Ради АРК виключити із заяви прохання до Президента України про звільнення Г.МОСКАЛЯ.