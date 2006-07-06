Частина соціалістів не голосуватиме за Порошенка

Лідер фракції Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що частина депутатів його фракції не будуть голосувати за кандидатуру представника “Наша Україна” Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що це питання розглядалося на засіданні фракції СПУ і, «на жаль, частина депутатів висловилася стосовно того, що за кандидатуру ПОРОШЕНКА голосувати не будуть, оскільки цілком очевидною є перспектива закладення того конфлікту, який привів до розвалу влади минулого разу, і це та ж сама провокація відносно, якої добре поінформований Президент у розмовах, у зустрічах, і не тільки нашою стороною».