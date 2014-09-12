Бойовики обстрілами знищили завод, елеватор і житлові будинки в Попасній

Звідти українських військових постійно обстрілюють, попри проголошене обома сторонами конфлікту перемир'я, йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні прямими влучаннями бойовики знищили елеватор і гіпсовий завод.

"Практично кожен день 10-15 снарядів прилітають від них. Зараз горить приватний сектор", - розповів міський голова Попасної Юрій Онищук.

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Очевидці відзначають, що ракети з боку Первомайська прилітають хаотично. Одна падає недалеко від передового посту, інша влучає в жиловий будинок далеко від позицій військових.

"Перемир'я в односторонньому порядку", - констатує один із солдатів Андрій Гнеп'юк, який добровольцем пішов у 4-й батальйон захищати країну.