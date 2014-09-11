Біля аеропорту "Донецьк" бойовики обстріляли позиції сил АТО

21:35, 11 вересня 2014
Політика
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Бойовики обстріляли з позиції артилерії сил АТО недалеко від аеропорту "Донецьк".

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй старнице в соцмережі.

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"Загалом зберігається режим припинення вогню. Проте відзначені окремі випадки його порушення з боку терористів. Так, сьогодні були зафіксовані обстріл позицій наших військ поблизу населених пунктів Тоненький, Староласпа, Центральний, Вуглегірськ, Попасна, Перше травня, Ленінське. З застосуванням артилерії були обстріляні позиції збройних сил України неподалік аеродрому "Донецьк"",- йдеться в повідомленні.

Post by Прес-центр АТО.
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