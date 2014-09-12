У Донецькій області через бойові дії відбувається затоплення шахт - ОДА

Про це УНІАН повідомили у департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що вода з підземних виробок не відкачується на десяти вугільних підприємствах регіону.

На сьогодні затоплені і не підлягають відновленню підприємства, які донедавна діяли - Жовтневий рудник і шахта «Моспинська» в Донецьку. Остання готувалася до закриття, однак, продовжувала вуглевидобуток.

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Через неможливість забезпечити безпеку співробітників, в обласному центрі також йде затоплення шахти «Трудовська». У Макіївці не відкачується вода на «Бутовській» і «Ясинівській Глибокій», в Торезі - на «Прогресі» і в шахтоуправлінні «Волинське», у Єнакієвому - на «Єнакіївській» і «Полтавській», поблизу Шахтарська - на «Іловайській».

Крім того, через бойові дії поблизу шахт повністю зупинена вуглевидобуток на держпідприємствах «Макіїввугілля», «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит» і «Торезантрацит». На шахтах, що входять до їх складу, крім тих, які вимушено затоплюються, ведуться роботи з підтримки систем життєзабезпечення.

Через ситуацію, що склалася в області триває спад виробництва на вугільних підприємствах регіону. За 8 місяців видобуто 21,4 млн. тонн вугілля, що на 12 % менше аналогічного періоду минулого року. У серпні спад виробництва склав вже майже 50 %.

В ОДА нагадали, що всього в Донецькій області знаходиться 98 шахт.