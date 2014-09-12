За минулу добу сталося кілька сутичок з бойовиками на звільнених територіях (карта АТО)
16:57, 12 вересня 2014Політика
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За останню добу було зафіксовано сутички з проросійськими бойовиками в кількох населених пунктах, контрольованих українськими силовиками.
Кількість сутичок з бойовиками на звільнених територіях дещо зросла / РНБО
Про це свідчить оприлюднена ІАЦ Ради національної безпеки та оборони карта ситуації в зоні АТО станом на 12 вересня (дивитися карту в високій якості).
Зокрема, сутички сталися поблизу Слов'янська та Краматорська.
Читайте такожПід Новоазовськом російські військові почали прослуховувати мобільні телефони"Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Протягом доби режим припинення вогню зберігався. Але також було зафіксовано його поодинокі порушення", - сказано в зведенні ІАЦ РНБО.
Втрат за минулу добу серед українських силовиків немає.
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