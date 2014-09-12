За минулу добу сталося кілька сутичок з бойовиками на звільнених територіях (карта АТО)

Про це свідчить оприлюднена ІАЦ Ради національної безпеки та оборони карта ситуації в зоні АТО станом на 12 вересня (дивитися карту в високій якості).

Зокрема, сутички сталися поблизу Слов'янська та Краматорська.

Читайте такожПід Новоазовськом російські військові почали прослуховувати мобільні телефони"Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Протягом доби режим припинення вогню зберігався. Але також було зафіксовано його поодинокі порушення", - сказано в зведенні ІАЦ РНБО.

Втрат за минулу добу серед українських силовиків немає.