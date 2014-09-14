Регіонали на засіданні "опозиційного уряду" покажуть "модель майбутньої України"

15:13, 14 вересня 2014
Політика
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У четвер відбудеться чергове засідання "опозиційного уряду" Партії регіонів.

Колесніков розповів про "опозиційний уряд"

Про це на брифінгу 14 вересня заявив секретар президії політради партії регіонів Борис Колесніков. Раніше він повідомив про неучасть партії у позачергових парламентських виборах 2014 року.

«Політрада Партії регіонів ухвалила рішення організувати опозиційний уряд, провести перше засідання 18 вересня і показати українцям модель майбутньої України», - зазначив політик.

Він також підкреслив, що головним для партії є "не статус, а відданість базовим принципам".

Читайте такожУ Києві почалися з'їзди партій "Батьківщина", ВО "Свобода" та "Народний фронт""Головним для Партії регіонів є не статус парламентської чи не парламентської опозиції, а відданість базовим принципам. Це, перш за все, курс на реальну децентралізацію, тобто надання кожному регіону бюджетної автономії, права на самостійну мовну та гуманітарну політику», - сказав Колесніков.

Він заявив, що нинішня влада не виконала жодної передвиборчої обіцянки - не провела жодної реформи, завалила економіку і, як наслідок, національну валюту.

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