Регіонали на засіданні "опозиційного уряду" покажуть "модель майбутньої України"

Про це на брифінгу 14 вересня заявив секретар президії політради партії регіонів Борис Колесніков. Раніше він повідомив про неучасть партії у позачергових парламентських виборах 2014 року.

«Політрада Партії регіонів ухвалила рішення організувати опозиційний уряд, провести перше засідання 18 вересня і показати українцям модель майбутньої України», - зазначив політик.

Він також підкреслив, що головним для партії є "не статус, а відданість базовим принципам".

Читайте такожУ Києві почалися з'їзди партій "Батьківщина", ВО "Свобода" та "Народний фронт""Головним для Партії регіонів є не статус парламентської чи не парламентської опозиції, а відданість базовим принципам. Це, перш за все, курс на реальну децентралізацію, тобто надання кожному регіону бюджетної автономії, права на самостійну мовну та гуманітарну політику», - сказав Колесніков.

Він заявив, що нинішня влада не виконала жодної передвиборчої обіцянки - не провела жодної реформи, завалила економіку і, як наслідок, національну валюту.