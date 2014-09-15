В Україні загинуло більше 3,5 тисяч російських військових - правозахисниця

Про це у своєму Facebook написала російська правозахисниця Олена Васильєва з Мурманська, яка займається пошуком даних про загиблих росіян

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"Рахуємо вантаж 200 після вже озвучених 2000 загиблих: 300 убитих в Побєді, 47 розстріляних при виході з Іловайська, 120 загиблих зі зведеної колони 1200 бійців в Сніжному (470 поранених), 70 загиблих псковських десантників (10 залишилися живі), 230 загиблих колона на марші під артобстрілом, 60 вирізав батальйон Кавказ - повністю артдивізіон, 59 тіл в могилі під Новоазовськом, приблизно 40 тіл скинули в шахту. Всього 926 загиблих. І це тільки те, що підтверджено з різних джерел. А скільки ще поранених не довезли і не врятували?", - написала вона.