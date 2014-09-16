Бойовики з різних позицій безперервно обстрілюють сили АТО в аеропорту Донецька - Тимчук

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука в соцмережі. Читайте такожУ бою біля Донецького аеропорту загинули троє бійців АТО, є поранені - ЗМІ

"За минулу добу зафіксовано більше 10 тривалих обстрілу з мінометів, ствольної артилерії і РСЗВ БМ-21 «Град». Обстріли тривають з безлічі позицій, як стаціонарних (база «Нової Пошти», терикон шахти «Путилівська» («Бутівка-Донецька»), Шахтарська площа, пос.Грабари та ін), так і з мобільних вогневих точок у вигляді мінометів, встановлених на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Одночасно російсько-терористичні війська обстрілюють цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки.

"Найбільш критична ситуація з обстрілом будинків мирних жителів спостерігається в н.п.Донецк, Щастя, Лисичанськ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в РНБО вчора повідомили, що бойовики вели вогонь по аеропорту в Донецьку цілий день.