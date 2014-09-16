Херсонські митники затримали партію російських підручників з військової справи, які везли в Умань
Херсонські митники на пункті пропуску «Ставки» Каланчацького району Херсонської області затримали партію книг та підручників з військової справи російських видавництв, які переправлялися із Сімферополя в Умань.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Херсонській області, митники затримали автомобіль з друкованою продукцією російських видавництв, які прямували поштовими відправленнями.
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Під час огляду вантажного відділення було виявлено 10 картонних коробок, в яких містилося 114 найменувань друкованих видань в кількості 513 шт. надрукованих російськими друкарнями, з відміткою про постачальника - ТОВ «Солвек Сити» г. Москва. Серед виявлених книг були: «Четвертый путь - введение в четвертую политическую теорию», «Социология мировых цивилизаций», «Снайперская подготовка», «Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних войск» та інші.
Документи про митне оформлення товару були відсутні.
За порушення митних правил, визначених статтею 484 Митного кодексу України, було складено протокол, товари вилучено.