ОБСЄ: Митну службу України не допустили оглянути новий «гумконвой» з РФ

Про це повідомила у суботу, 13 вересня, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), передає Німецька хвиля.

Як зазначається у прес-релізі організації, усі 220 російських автомобілів, у тому числі 193 вантажівки, перетнули український кордон через російський КПП ”Донецьк” до 7:45 ранку. Раніше російські прикордонники і митники швидко оглянули лише перші 40 вантажівок. Решту 180 машин пропустили без усякої перевірки.

У повідомленні ОБСЄ також наголошується, що жоден з російських транспортних засобів не було доглянуто представниками української митниці та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Як повідомляв УНІАН, офіційний представник прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області Микола Синіцин заявив сьогодні журналістам, що «українським прикордонникам і митникам пропонували спільно здійснити контроль другого конвою з гуманітарною допомогою, але вони відмовилися».

При цьому він запевнив, що українські митники і прикордонники стояли поруч і спостерігали, як російська сторона проводить контроль.

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У свої чергу речник РНБО Андрій Лисенко різко розкритикував дії Росії. За його словами, без присутності представників Червоного Хреста російською стороною здійснено незаконне переміщення так званого ”гуманітарного вантажу” через пункт пропуску ”Донецьк” Росії та пункт пропуску ”Ізварине”.

«Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу та транспортних засобів. Представники Червоного Хреста вантаж не супроводжують, і його зміст невідомий», - наголосив Лисенко.