Біля Ради пролунали вибухи, мітингувальники збираються "ловити депутатів" (фоторепортаж)

Про це у Facebook повідомив співробітник апарату Кабінету міністрів України Дмитро Чигрин.

"Біля парламенту вибухи.Народ біжить до 5 під'їзду. Походу депутатів ловити", - написав він.

Читайте такожНа перекритій вулиці Грушевського підпалили шиниЗа його даними, зараз біля 5 під'їзду стоїть міліція, до будівлі нікого не впускають і не випускають.

Мітингувальники зламали огорожу з боку Маріїнського парку.

Нагадаємо, раніше мітингувальники вимагали біля Верховної Ради прийняти закон про люстрацію, що вдалося депутатам тільки з другої спроби.