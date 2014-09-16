Біля Ради пролунали вибухи, мітингувальники збираються "ловити депутатів" (фоторепортаж)
18:34, 16 вересня 2014Політика
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Біля Верховної Ради триває мітинг активістів, які вимагали ухвалення закону про люстрацію.
Мітингувальники зібралися під під'їздом номер 5 / Facebook Дмитрий Чигрин
Про це у Facebook повідомив співробітник апарату Кабінету міністрів України Дмитро Чигрин.
"Біля парламенту вибухи.Народ біжить до 5 під'їзду. Походу депутатів ловити", - написав він.
Читайте такожНа перекритій вулиці Грушевського підпалили шиниЗа його даними, зараз біля 5 під'їзду стоїть міліція, до будівлі нікого не впускають і не випускають.
Мітингувальники зламали огорожу з боку Маріїнського парку.
Нагадаємо, раніше мітингувальники вимагали біля Верховної Ради прийняти закон про люстрацію, що вдалося депутатам тільки з другої спроби.
Post by Дмитрий Чигрин.
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