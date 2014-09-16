У ВР з`явилися законопроекти про скасування особливого статусу Донбасу та амністії бойовиків

Авторами відповідних законопроектів є шість депутатів: Юрій Одарченко (”Батьківщина”), Іван Кириленко (заступник голови фракції ”Батьківщина”), Роман Ілик (”Батьківщина”), Олександр Абдуллін (”Батьківщина”), Анатолій Гриценко (позафракційний), і Олег Канівець (позафракційний). Законопроекти були передані на розгляд керівництву, повідомляє ТСН.ua.

На даний момент на сайті Ради відсутні текст законопроектів та супровідні документи. Проте голова фракції ”Батьківщина” Сергій Соболєв розповів, що його політсила виступає проти законів Порошенка та вимагає скасувати їх через порушення процедури голосування.

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Як відомо, на закритій частині засідання спецстатус для частини Донбасу Рада прийняла з ”мертвим” табло, тобто на інформаційному табло в сесійній залі не висвітилися результати голосування по фракціях і групах. Замість цього на табло лише висвітилася кількість тих депутатів, хто проголосував ”за”.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань регламенту Володмир Макеєнко заявив, що під час таємного голосування порушень не було. ”Справа в тому, що про табло у регламенті ні слова, що воно включено чи виключено. Але якщо хтось звернеться із депутатів письмово, то будемо розглядати”, - зазначив Макеєнко.