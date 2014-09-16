Поступки ЄС заохочують Росію до подальшої агресії проти України - євродепутат

Європейський Союз повинен посилювати натиск на Російську федерацію замість того, аби погоджуватися на різні поступки, оскільки така політика лише заохочує росіян до подальшої агресії проти України.

Таку думку висловив доповідач Європейського парламенту з питань України Яцек Саріуш-Вольський під час сьогоднішньої дискусії на тему ситуації в Українській державі у ЄП, повідомляє його прес-служба.

"Усі вже раніше зроблені поступки зі сторони ЄС не привели до вирішення конфлікту. Навпаки, вони сприймаються Росією, як слабкість та заохочення до наступних кроків та подальшої агресії",- сказав він, висловивши думку, що таким же чином Росія сприйме відтермінування вступу в дію торгової частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Євродепутат, котрий представляє в ньому Польщу, закликав європейських політиків до солідарної та рішучої політики в питанні конфлікту, заявивши, що "меркантильні інтереси не можуть паралізувати" спільної європейської політики.

"Лише послідовний політичний натиск, ізоляція та подальші економічні санкції можуть схилити Росію відмовитись від використання військових методів в Україні", - сказав депутат.

Він теж наголосив, що конфлікт в Україні загрожує безпеці та демократичному ладу в Європі, та європейські політики не повинні залишати українців самих в боротьбі з її нинішніми викликами: необхідністю реформувати державу в умовах агресії РФ.