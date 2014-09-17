Яценюк доручив створити комісії з люстрації в кожному міністерстві

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив створити комісії з люстрації у кожному міністерстві та Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Створення комісії по люстрації в кожному міністерстві. Міністерству юстиції негайно створити Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції", - сказав Яценюк.

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Також він доручив проводити публічні засідання відповідної Громадської ради й інформувати громадян, як очищаються від корупціонерів органи влади влада, суди, правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про очищення влади».

Як заявив народний депутат Юрій Дерев'янко, згідно з ухваленим законом, суб'єктами люстрації сьогодні є всі державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, за винятком виборних посад.

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Депутат зазначив, що даний закон поширюється також на прем'єр-міністра України, заступників міністра, заступників керівників інших центральних органів влади. Також цей закон поширюється на голів облдержадміністрацій.

За словами Дерев’янка, під люстрацію підпадають всі судді та прокурори, які ухвалювали протиправні рішення щодо учасників Майдану. “Всі вони не мають права обіймати будь-яку державну посаду на термін 10 років”, - додав він.

Він підкреслив, що наступною категорією осіб, які підпадають під закон про люстрацію, є ті, хто за рішенням судів визнані такими, що закликали до розколу України, до сепаратизму. Дерев'янко зазначив, що такі особи не мають права обіймати посади на термін 5 років.