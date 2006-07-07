Ющенко констатує розпад помаранчевої коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує фактичний розпад помаранчевої коаліції 6 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам в Секретаріаті Президента сьогодні після закінчення політичних консультацій.

За словами Президента, на жаль, вчорашні події в парламенті призвели до того, що де-факто помаранчева коаліція розпалась. В.ЮЩЕНКО сказав, що сьогодні мав зустріч з новобраним спікером парламенту Олександром МОРОЗОМ. В ході зустрічі О.МОРОЗ повідомив, що сьогодні о 15 годині мала розпочатися політрада СПУ, на якій мало бути поставлене питання про вихід СПУ з коаліції.

На думку Президента, «зараз йде етап пошуку нового компромісу». Він зазначив, що не перебирає на себе повноваження, але, на думку Президента, вийти з цієї кризи без його участі буде важко.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що кожного дня «до глибокої ночі в Секретаріаті Президента проходять переговори». При цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, дуже часто сторони проявляють відсутність бажання до пошуку компромісу.

На думку Президента, деякі політичні сили досі не можуть навчитись взаємно співіснувати. Він підкреслив, що такі теми як мова, НАТО та інші не розділяють Україну, «Україну розділяють політики, які спекулюють на привабливих темах», - наголосив глава держави.