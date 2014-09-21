Україна готова відвести війська з буферної зони Донбасу одночасно з російськими

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, українська сторона готова відвести озброєння, як це передбачає мінський меморандум, тільки одночасно з бойовиками і російськими військами.

Лисенко підкреслив, що даний крок буде зроблений після виконання умови повного припинення вогню.

Читайте такожОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за підсумками якого був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Читайте такожРНБО: Силовики залишили низку населених пунктів, щоб не потрапити в оточення Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.