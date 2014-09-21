Турчинов розповів, який з варіантів "закону щодо Донбасу" підпише



Про це він заявив в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» в неділю.

Спікер визнав, що справді є проблеми з текстом закону щодо визначення меж окремих територій Донецької та Луганської областей, оскільки є два варіанти - їх визначатиме Верховна Рада України, а в іншій версії, яка сьогодні є на сайті ВР - штаб АТО.

«Дійсно тут є проблема» - наголосив Турчинов.

За його словами, «дійсно виникла невелика проблема пов’язана з тим, що був засланий закон, який роздавався народним депутатам, а після цього, коли почалося обговорення, був варіант нової редакції цього закону, який був присланий на заміну раніше поданого».

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«Така практика в парламенті існує, в Регламенті існує, але тут є реальна проблема і я мав вже розмову з Президентом України і сказав, що у зв’язку з тим, що під час розгляду питання не було жодної інформації про те, що вже є закон в новій редакції, я можу підписати виключно той закон, який роздавався народним депутатам», - наголосив Турчинов.

Він уточнив, що йдеться про закон, де межі визначаються постановою ВР.

Також Турчинов повідомив, що закони, які стосуються особливого статусу та амністії в Донецькій та Луганській областях, ще перебувають у профільному комітеті Верховної ради України.

«Мені ще профільний комітет не дав ці закони на підпис. Вони ще не вийшли з Верховної Ради, тобто я ще їх не підписав», - сказав спікер.