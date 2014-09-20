Сили АТО відбили танкову атаку на аеропорт Донецька
03:25, 20 вересня 2014Суспільство
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Ввечері п'ятниці терористи знову обстрілювали аеропорт Донецька, а пізніше зробили чергову спробу його захопити.
REUTERS
Користувачі соцмереж повідомляють, що вогонь вівся з району Азотного, в напрямку аеропорту і Курахового, повідомляють Подробности.
Терористи стягнули до аеропорту броньовану техніку, в тому числі - танки.
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У підсумку підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки терористів.
"Наші тільки що відбили чергову атаку в донецькому аеропорту. Йшли 5 танків з міста і ще два з тилу, але наші їх зустріли з "распрастьортими обіймами". Бойовики були змушені відійти", - написала у своєму Facebook журналіст Оксана Коваленко.
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