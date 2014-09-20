Сили АТО відбили танкову атаку на аеропорт Донецька

Користувачі соцмереж повідомляють, що вогонь вівся з району Азотного, в напрямку аеропорту і Курахового, повідомляють Подробности.

Терористи стягнули до аеропорту броньовану техніку, в тому числі - танки.

Читайте такожСили АТО відбили чергову спробу штурму Донецького аеропорту

У підсумку підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки терористів.

"Наші тільки що відбили чергову атаку в донецькому аеропорту. Йшли 5 танків з міста і ще два з тилу, але наші їх зустріли з "распрастьортими обіймами". Бойовики були змушені відійти", - написала у своєму Facebook журналіст Оксана Коваленко.