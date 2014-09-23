Через агресію РФ в Україні Польща вирішила купити у США озброєнь на півмільярда доларів

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому управлінням військового співробітництва Міністерства оборони США, передає Еспресо.TV.

Згідно з опублікованою інформацією, польська сторона має намір купити у США 40 крилатих ракет, дві ракети з комплексом випробувальної апаратури і системою припинення польоту і дві ракети-пустушки. Також Варшава вирішила модернізувати винищувачі. Держдеп вже схвалив можливе укладення відповідного контракту.

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"Передбачувана угода сприятиме здійсненню цілей зовнішньої політики і національної безпеки США, так як вона допоможе підвищити рівень безпеки союзника по НАТО", - йдеться в документі управління військового співробітництва Пентагону, який також відзначає, що вказана угода не вплине на баланс збройних сил в регіоні.

Раніше міністр оборони Польщі Томаш Семоняк заявляв, що Польща готова продавати вироблене в країні озброєння в Україну, що постраждала від військової агресії Володимира Путіна, який без оголошення війни ввів свої війська в Донбас для підтримки місцевих сепаратистів.