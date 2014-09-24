Ситуація в Донецьку напружена, в Київському районі чути залпи - міськрада
13:48, 24 вересня 2014Політика
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Станом на 13.00 ситуація в Донецьку стабільно напружена, жителі повідомляють про звуки залпів у Київському районі.
У Донецьку знеструмлено 135 підстанцій / infodon.org.ua
Як повідомляється на сайті Донецької міської ради, через складні погодні умови по місту збільшилася кількість знеструмлених підстанцій.
На даний момент без енергопостачання залишаються 135 підстанцій. Ремонтно-відновлювальні роботи ведуться усіма енергопостачальними організаціями.
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Станом на 13.00 через повалені дерева зупинено рух трамваїв №№16, 1 і 15 і тролейбуса №14.
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