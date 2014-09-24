Ситуація в Донецьку напружена, в Київському районі чути залпи - міськрада

Як повідомляється на сайті Донецької міської ради, через складні погодні умови по місту збільшилася кількість знеструмлених підстанцій.

На даний момент без енергопостачання залишаються 135 підстанцій. Ремонтно-відновлювальні роботи ведуться усіма енергопостачальними організаціями.

Читайте такожВночі в Донецьку тривали бої, снаряд влучив у житловий будинокУ першій половині дня в Будьонівському, Кіровському, Ленінському і Калінінському районах вдалося стабілізувати роботу міського електротранспорту.

Станом на 13.00 через повалені дерева зупинено рух трамваїв №№16, 1 і 15 і тролейбуса №14.