Порошенко: Ніхто не міг уявити, що Європа зайде так далеко в солідарності з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.

Він зазначив, що усі країни ЄС не можуть бути єдиними у питанні санкцій щодо Росії.

”Завжди у Росії буде в колоді 5 чи 6 козирів, які заблокують цей процес”, - сказав президент.

Порошенко наголосив, що ”ніхто собі і уявити не міг, що Європа у своїй єдності і солідарності Україні зайде так далеко”.

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”Сумнівів щодо Штатів не було, сумніви щодо Європи були”, - сказав президент і додав, що вдячний Європі.

Він висловив переконання, що Європа та США ”зроблять дуже багато для нас”.

”Я не зустрів відмови ні у Європі, ні в Штатах. Ні щодо економічних, ні щодо фінансових, ні щодо конституційних, ні щодо оборонних питань”, - сказав він.