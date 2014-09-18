США готові розширити співпрацю з Україною у сфері оборони - Порошенко

Про це заявив Президент України Петро Порошенко після зустрічі з Президентом США Бараком Обамою, повідомляє у своєму твіттері журналіст Голосу Америки Юлія Савченко

"Я попросив Президента (Обаму. - ред) розширити співпрацю у сфері безпеки та оборонному секторах. І я отримав позитивну відповідь", - зазначив Порошенко, відповідаючи на питання про можливі домовленості про постачання американської зброї Україні.

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Також Порошенко заявив, що робить все для встановлення миру в Україні.

"Я рішуче стою за мир і роблю все для цього необхідне в політичній, економічній і соціальній сферах", - сказав президент.