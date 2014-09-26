Міліція не має підозрюваних у справі самогубства Семенюк-Самсоненко
У кримінальному провадженні, відкритому за фактом самогубства колишньої голови Фонду держмайна України Валентини Семенюк-Самсоненко, підозрюваних ще немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Вакуленко, відповідаючи на запитання журналістів.
“На даний час жодній особі у вказаному провадженні повідомлень про підозру не вручено”, - сказав Вакуленко.
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Він зазначив, що слідство у справі ще не завершено, призначено цілий ряд експертиз, в тому числі щодо зброї.
Як повідомляв УНІАН, Семенюк-Самсоненко було знайдено мертвою з вогнепальним пораненням 27 серпня у власному будинку в селищі Чайка Києво-Святошинського району.
Джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що тіло Семенюк було знайдено з вогнепальним поранням в області нижньої щелепи з мисливської рушниці, яку було знайдено поруч зі загиблою.