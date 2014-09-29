Блок Порошенка може здобути рекордний результат на виборах - КМІС

15:30, 29 вересня 2014
Політика
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У Верховну Раду за результатами позачергових парламентських виборів мають шанс пройти шість партій: «Блок Петра Порошенка», Радикальна партія, «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Народний фронт» і «Сильна Україна».

БПП може отримати 225 місць у ВР / УНІАН

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у передостанню неділю вересня, то з усіх громадян України віком від 18 років проголосували б за партії:

18.3%    Блок Петра Порошенка (Ю.Луценко)

4.8%      Радикальну партію Олега Ляшка

3.6%      «Батьківщина» (Ю.Тимошенко)

3.2%      «Громадянська позиція» (А.Гриценко)

2.7%      «Народний фронт» (А.Яценюк)

2.4%      «Сильна Україна» (С.Тігіпко)

2.2%      «Свобода» (О.Тягнибок)

2.1%      Комуністична партія України (П.Симоненко)

2.0%      «УДАР» Віталія Кличка

1.2%      «Об’єднання Самопоміч» (А.Садовий)

3.8%      За усі інші партії загалом

2.0%      Закреслили б усі політичні партії у бюлетені / зіпсували бюлетень

22.5%    вирішили не брати участі у голосуванні

29.0%    не визначилися, за кого голосувати.

Таким чином, якби парламентські вибори відбулися у передостанню неділю вересня, а ті, хто не визначився, за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 47% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином:  

39.5% - за партію «Блок Петра Порошенка» (Ю.Луценко)

10.4% - за Радикальну партію Олега Ляшка

7.8% - за партію «Батьківщина» (Ю.Тимошенко)

6.9% - за партію «Громадянська позиція» (А.Гриценко)

5.8% - за партію «Народний фронт» (А.Яценюк)

5.2% - за партію «Сильна Україна» (С.Тігіпко)

4.7% - за партію «Свобода» (О.Тягнибок)

4.5% - за Комуністичну партію України (П.Симоненко)

4.3% - за партію «УДАР» Віталія Кличка

2.6% - за партію «Об’єднання Самопоміч» (А.Садовий)

8,2% – за усі інші партії загалом.

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Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 12 по 21 вересня 2014 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Методом особистого інтерв'ю опитано 2035 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області через воєнні дії виявилося неможливим проводити опитування. Інтерв’ю, які мали проводитися в Луганській області, були проведені в Донецькій області, населення якої за своїми електоральними та багатьма іншими політичними орієнтаціями найменше відрізняється від населення Луганської області.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

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