Блок Порошенка може здобути рекордний результат на виборах - КМІС
У Верховну Раду за результатами позачергових парламентських виборів мають шанс пройти шість партій: «Блок Петра Порошенка», Радикальна партія, «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Народний фронт» і «Сильна Україна».
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у передостанню неділю вересня, то з усіх громадян України віком від 18 років проголосували б за партії:
18.3% Блок Петра Порошенка (Ю.Луценко)
4.8% Радикальну партію Олега Ляшка
3.6% «Батьківщина» (Ю.Тимошенко)
3.2% «Громадянська позиція» (А.Гриценко)
2.7% «Народний фронт» (А.Яценюк)
2.4% «Сильна Україна» (С.Тігіпко)
2.2% «Свобода» (О.Тягнибок)
2.1% Комуністична партія України (П.Симоненко)
2.0% «УДАР» Віталія Кличка
1.2% «Об’єднання Самопоміч» (А.Садовий)
3.8% За усі інші партії загалом
2.0% Закреслили б усі політичні партії у бюлетені / зіпсували бюлетень
22.5% вирішили не брати участі у голосуванні
29.0% не визначилися, за кого голосувати.
Таким чином, якби парламентські вибори відбулися у передостанню неділю вересня, а ті, хто не визначився, за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 47% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином:
39.5% - за партію «Блок Петра Порошенка» (Ю.Луценко)
10.4% - за Радикальну партію Олега Ляшка
7.8% - за партію «Батьківщина» (Ю.Тимошенко)
6.9% - за партію «Громадянська позиція» (А.Гриценко)
5.8% - за партію «Народний фронт» (А.Яценюк)
5.2% - за партію «Сильна Україна» (С.Тігіпко)
4.7% - за партію «Свобода» (О.Тягнибок)
4.5% - за Комуністичну партію України (П.Симоненко)
4.3% - за партію «УДАР» Віталія Кличка
2.6% - за партію «Об’єднання Самопоміч» (А.Садовий)
8,2% – за усі інші партії загалом.
Читайте такожОпитування показало, що до Ради проходять чотири партії
Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 12 по 21 вересня 2014 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Методом особистого інтерв'ю опитано 2035 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській області через воєнні дії виявилося неможливим проводити опитування. Інтерв’ю, які мали проводитися в Луганській області, були проведені в Донецькій області, населення якої за своїми електоральними та багатьма іншими політичними орієнтаціями найменше відрізняється від населення Луганської області.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.