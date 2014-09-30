США закликають Росію і сепаратистів припинити напади на українських військових



Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Держдепу США Джен Псакі повідомила на брифінгу в Вашингтоні у вівторок (трансляція брифінгу відбувалася на офіційному сайті Держдепу).

”Ми залишаємося бути глибоко стурбованими загостренням насилля в східній Україні. Російські військові сили та техніка знаходяться все ще в Україні і українсько-російський кордон залишається незахищеним”, - сказала Псакі.

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Разом з тим вона відзначила, що з того часу, як 5 вересня в Мінську (Білорусь) було підписано протокол про припинення вогню, напади на позиції українських військових та міста, в тому числі на Донецький аеропорт, Луганськ та село Попасне (Луганської області) не припинялись.

Зокрема, вона наголосила, що ці напади призвели до вбивства та поранення десятків українських солдат та мирних жителів, а також до знищення важливої інфраструктури.

”Ми закликаємо Росію та підтримуваних нею сепаратистів негайно припинити ці напади, а також ми закликаємо Росію вивести всі російські збройні сили та техніку з території України”, - наголосила Псакі.

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Представник Держдепу США повідомила, що спостерігачі спеціальної моніторингової місії Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) знаходяться на сході України і готові надавати підтримку імплементації мінського протоколу від 5 вересня, а також домовленностям по виконанню протоколу про припинення вогню від 19 вересня.

”Росія повинна дозволити їм виконувати свою роботу”, - додала Псакі.

Окрім того вона відзначила, що українська влада продовжує виконувати зобов`язання по припинення вогню та слідувати мирному розв`язанню конфлікту на сході України.

За її словами, Росія та сепаратисти відповідно також повинні слідувати дотриманню виконанню зобов`язань згідно мінського протоколу, під яким вони поставили підписи.