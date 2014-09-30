За час перемир'я бойовики та армія РФ обстріляли українських військових більше тисячі разів
08:11, 30 вересня 2014Суспільство
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Російські військові та бойовики не припиняють обстріл позицій сил АТО під час перемир'я.
REUTERS
В зоні бойових дій на Донбасі найбільш напружена ситуація зберігається у районі н.п. Донецьк, Мар'їнка, Нікішине, Щастя, Сміливе.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні дії та обстріли позицій українських військ", - написав він.
Експерт зазначив, що загальна кількість обстрілів бойовиками та російськими військами позицій українських військ з моменту оголошення двостороннього режиму припинення вогню перевищила 1 тисячу.
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