За час перемир'я бойовики та армія РФ обстріляли українських військових більше тисячі разів

В зоні бойових дій на Донбасі найбільш напружена ситуація зберігається у районі н.п. Донецьк, Мар'їнка, Нікішине, Щастя, Сміливе.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні дії та обстріли позицій українських військ", - написав він.

Експерт зазначив, що загальна кількість обстрілів бойовиками та російськими військами позицій українських військ з моменту оголошення двостороннього режиму припинення вогню перевищила 1 тисячу.