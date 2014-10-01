Яценюк пропонує звільнити Мусія з посади міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує відсторонити міністра охорони здоров'я Олега Мусія від займаної посади та звільнити його першого заступника Руслана Салютіна у зв'язку з незадовільною ситуацією з закупівлею ліків та медпрепаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив на засіданні уряду.

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За його словами, з загального обсягу ліків, які повинна була купити держава, Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%.

“Тому я уряду пропоную наступне рішення — міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків, першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади, міністерству разом з Мінфіном відповідно до закону — 21 день на завершення процедур закупівлі. Я з цим миритися не буду”, - наголосив прем'єр і додав, що про рішення уряду з цього приводу пізніше доповість міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.