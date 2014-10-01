У Дніпропетровську прокурор забарикадувався на роботі від люстрації - заступник голови ОДА

Про це повідомив заступник голови ОДА Святослав Олійник на своїй сторінці в Facebook.

"Після початку процедури люстрації прокурор Дніпропетровської області Федик забарикадувався в будівлі облпрокуратури. Він обороняється не від сепаратистів, а від люстраційного комітету. Страх люстрації перевершив здоровий глузд", - пише Олійник.

Читайте такожОпубліковано фінальний текст закону про люстраціюТакож він процитував смс від "працівників прокуратури всередині будівлі".

"...Для інформації: наказ ПО забезпечити сьогодні до 14-00 5-7 працівників з районних прокуратур для захисту будівлі обл. прокуратури і прокурора області, плюс весь апарат, заварили всі двері, розкидані по будівлі пожежні шланги, чекають до 15-00 гостей....", - йдеться в повідомленні.