„Свобода” замикає список партій, що проходять до парламенту, - дослідження

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, представлені Всеукраїнською соціологічною службою 1 жовтня.

За інформацією ВСС , перша п’ятірка лідерів за електоральними вподобаннями населення виглядає наступним чином: Блок П.Порошенка (26,2%), Радикальна партія О.Ляшка (8,1%), "Батьківщина" (7,6%), "Свобода" (6,1%), "Громадянська позиція" та "Народний фронт" (по 4,3% голосів). Далі розташувалися „Сильна Україна” (3,1%) і „Самопоміч” (2,1%). Комуністична партія і Опозиційний блок набирають 1,6% та 1,2% відповідно.

Директор з наукових питань ВСС Борис Сагалаков зазначив, що на результати виборів вплине ситуація на сході країни.

«Думаю, що явка на сході буде не дуже висока, тому долю виборів вирішуватимуть західна і центральна Україна. Відсутність сходу і Криму дає національно-демократичним силам можливість провести в Раду своїх кандидатів по партійним спискам», – зазначив соціолог.

На питання, „Чим зумовлений ваш вибiр даної полiтичної сили?” більшість (39,1%) опитаних відповіла „надією на позитивні зміни, пов’язані з партією”. Ще 26,5% пояснили свій вибір протестом проти погіршення життя, 24,9% - довірою до лідера партії/блоку, 22,2% - практичною діяльністю партії/блоку. Ще 15,9% опитаних пояснили свій вибір відсутністю кращого варіанту.

В той же час близько 20% опитаних досі не визначилися, чи збираються вони приймати участь в голосуванні. Ще близько 64% опитаних готові взяти участь у парламентських виборах, натомість 16% - не збираються голосувати взагалі.

Всеукраїнське опитування населення було проведено методом особистого інтерв’ю 15-21 вересня 2014 року в усіх областях України (за виключенням АР Крим, а в Донецькій та Луганській областях тільки в районах, контрольованих українською владою) та місті Києві.

Всього за випадковою триступеневою вибіркою із квотним добором на кінцевому етапі з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 1600 респондентів (можлива похибка не перевищує 3,2%).