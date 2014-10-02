В районі Донецька російські війська і бойовики проводять перегрупування

Із району, прилеглого до аеропорту, відведені усі підрозділи регулярної армії РФ, за винятком танкістів та корегувальників артилерійського вогню, які «інтегровані» до підрозділів місцевих бойовиків.

В цьому районі продовжують діяти загони місцевих терористів. У їх складі створений підрозділ (бойовики йменують його «ескадрілією») розвідувальних БПЛА, якими керують російські фахівці. БПЛА в основному використовуються для корегування минометного вогню.

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При цьому російські війська намагаються приховувати від місцевих бойовиків інформацію щодо своїх дій. Зокрема, серед терористів було розповсюджено чутки про виведення до Росії усіх російських підрозділів, які діяли в районі Донецька. Але насправді їх передислоковано в район н.п.Горлівка та Комсомольске.

Водночас «комендант Донецька» від «ДНР» оприлюднив наказ щодо заборони фото- та відеозйомки (включаючи зйомку мобільними телефонами) позицій та озброєння бойовиків та російських війск, а також облич терористів і російських військових. Порушеників цієї заборони мають негайно заарештовувати.

В район н.п.Горлівка з Росії прибув вантаж переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Це «останній штрих» у створенні російсько-терористичними військами ешелонованої системи ППО в цьому районі.

На територію Донбасу, контрольовану терористами, продовжують прибувати найманці з РФ. У Луганську будівлю обласного управління СБУ звільнено від місцевих бойовиків, відтепер тут розташований підрозділ найманців кавказської зовнішності (місцеві йменують прибулих «чеченцями»). Бойовики цього підрозділу розраховуються у місцевих магазинах новенькими купюрами номіналом у 100 та 200 грн.

У Луганську керівництвом «ЛНР» створено систему «квартальних» - уповноважених осіб терористів, які контролюють відведені їм житлові мікрорайони. Наразі «квартальні» повідомляють місцевим жителям, що пенсії у «ЛНР», які нібито виплачиватимуть у найближчому майбутньому, не перевищуватимуть 1 тис. грн, та пропонують виїджати оформлювати та отримувати «українські» пенсії на територію, контрольовану українською владою.

До речі, процес отримування місцевими жителями, які мешкають на контрольованій бойовиками території, пенсій за межами регіону, отримав неабияких масштабів. В містах, контрольованих «ЛНР» та «ДНР», не працюють українські банкові заклади та структури Пенсійного фонду, тому місцеві пенсіонери масово виїджають за межі регіону для отримання пенсій, а потім повертаються назад.

Керівництво «ДНР» звернулося до російського керівництва з проханням передати «на потреби республіки» гривневу масу, захоплену окупантами в Криму. За нашими даними, запит оформлений на суму у 3,5 млрд. грн.

Продовжується вивезення з шахт на територіях, контрольованих бойовиками, обладнання та устаткування. Зафіксовано вивезення устаткування з шахти ім.Калініна (м.Донецьк), включаючи трансформатори та підйомно-транспортне обладнання. Вантажі вивозяться у напрямку н.п.Макеєвка, подальша їх доля невідома.