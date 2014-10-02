В Україні немає адмінресурсу для масштабних фальсифікацій на виборах - експерт

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Я не думаю, що фальсифікації будуть масштабні. Щоб вони були масштабні, потрібно мати жорстку вертикаль влади, потужний адміністративний ресурс. А взагалі, коли влада слабка, влада демократична, адмінресурс, який міг би це зробити, - у нас такого немає", - сказав Гайдай.

Читайте такожСклад Ради після виборів оновиться на третину – експертВодночас він висловив побоювання, що ці дострокові вибори в Україні не будуть остаточними у найближчій перспективі.

"Я побоююсь іншого - що українським виборцям доведеться вчитися ще більше, і нас чекають ще багато дострокових виборів", - зазначив Гайдай.