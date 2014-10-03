Розслідування щодо невпізнаних поховань має очолити українська влада - Псакі

Про це заявила представник Держдепартаменту Джен Псакі, повідомляє Рolit.ru.

«Спостерігачі ОБСЄ були проінформовані про існування невідомих могил, але розслідування повинно проводитися під керівництвом української влади», - сказала Псакі.

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«Ми впевнені, що українська влада буде розслідувати ці заяви спільно з міжнародними експертами, як вона це зробила у відношенні щонайменше восьми тіл, які були виявлені в Слов'янську після того, як місто було звільнено з-під контролю сепаратистів цього літа», - додала представник держдепартаменту.

За її словами, українська влада не може зайнятися розслідуванням, оскільки територія перебуває під контролем повстанців.