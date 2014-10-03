У Криму на Курбан-байрам окупанти організовують масштабні навчання "з цивільної оборони"

Згідно анонсу прес-служби кримського окупаційного «уряду», захід триватиме весь день - з 06.00 до 18.00 за московським часом, передає Крим.Реалії.

«Відповідно до доручення Уряду Російської Федерації Республіка Крим бере участь у Всеросійській штабному тренуванні з цивільної оборони (ЦО) на тему «Організація виконання заходів з цивільної оборони при переведенні держави на роботу в умовах воєнного часу і виникненні надзвичайних ситуацій», - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в тренуванні задіяні "федеральні органи виконавчої влади", "органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування.

«Цілями тренування є удосконалення знань і практичних навичок керівників, органів управління і сил ЦО з організації та ведення ГО, збору інформації й обміну нею, а також контролю виконання заходів», - пояснюють у кримському «уряді».

Читайте такожДоля викрадених в окупованому Криму татар залишається невідомоюКрім того, як зазначили у відомстві, проводиться перевірка реальності планів ЦО та захисту населення, органів виконавчої влади і муніципальних утворень.

В Криму на честь мусульманського свята Курбан-байрам оголошено вихідний, але оскільки свято припадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок 6 жовтня.

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Курбан-байрам - ісламське свято закінчення хаджу, що відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам. Його називають також святом жертвопринесення.