ЗМІ: Литва запропонує ЄС "план Маршалла" для військової допомоги України

Відповідний документ планують представити лідерам кран-членів ЄС у грудні цього року.

Про це пише 15min.lt з посиланням на одного з авторів ініціативи - голову парламентського комітету із закордонних справ соціал-демократа Бенедіктаса Юодка, передає Європейська правда.

Юодка заявив, що цей проект стане для України чимось на зразок "плану Маршалла" (економічної допомоги Європі від США після Другої світової війни. - Ред.).

"Це конкретний приклад нашої стратегічної допомоги Україні. Звичайно, я не можу сказати, чи підтримає його Європарламент, проте я маю намір представити цей проект на початку грудня на зустрічі голів комітетів закордонних справ національних парламентів країн-членів ЄС з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Федерікою Могеріні", - зазначив Юодка.

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"Найближчим часом міністерство оборони Литви представить парламенту конкретний план допомоги. А депутати вирішать, ухвалювати його чи ні", - повідомив Юодка.

Проте у відомстві спростовують таку можливість, зазначаючи, що Литва готова надавати українцям лише гуманітарну допомогу.