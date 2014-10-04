Екс-командир "Беркута", підозрюваний у розстрілі на Майдані, оголошений в розшук

Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці Facebook.

"Дмитро Садовник [...], підозрюваний у співучасті в масових вбивствах на Майдані, не повернувся додому о 23.00. Він оголошений в розшук. Дружина Дмитра Садовника повідомила, що сьогодні вранці він сказав їй, що йде в поліклініку перевірити здоров'я, і після цього він з нею не зв'язувався", - написала Геращенко.

Читайте такожСуд постановив примусово доставити в суд екс-командира "Беркута"

Радник Авакова попросив інформувати про місцезнаходження Садовника за телефоном "102".

Нагадаємо, представники слідства не змогли доставити Садовника на засідання суду. Підозрюваний не відкрив прийшли за ним, а адвокат Садовника заявив, що його підзахисний госпіталізований з серцевим нападом. Чому при цьому електронний браслет "беркутівця" залишився за місцем реєстрації Садовника, адвокат не пояснив