Екс-командир "Беркута", підозрюваний у розстрілі на Майдані, оголошений в розшук

01:55, 04 жовтня 2014
Політика
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Екс-командир спецроти "Беркута" Дмитро Садовник, підозрюваний у вбивстві 39 активістів Євромайдану, пропав і оголошений у розшук.

Фото УНИАН

Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці Facebook.

"Дмитро Садовник [...], підозрюваний у співучасті в масових вбивствах на Майдані, не повернувся додому о 23.00. Він оголошений в розшук. Дружина Дмитра Садовника повідомила, що сьогодні вранці він сказав їй, що йде в поліклініку перевірити здоров'я, і після цього він з нею не зв'язувався", - написала Геращенко.

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Радник Авакова попросив інформувати про місцезнаходження Садовника за телефоном "102".

Нагадаємо, представники слідства не змогли доставити Садовника на засідання суду. Підозрюваний не відкрив прийшли за ним, а адвокат Садовника заявив, що його підзахисний госпіталізований з серцевим нападом. Чому при цьому електронний браслет "беркутівця" залишився за місцем реєстрації Садовника, адвокат не пояснив

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