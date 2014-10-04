Виконуючий обов'язки мера Слов'янська подав у відставку

У п'ятницю, 3 жовтня, виконуючий обов'язки міського голови Слов'янська, секретар міської ради Павло Придворов подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень, повідомляє прес-служба міськради.

«Згідно з вимогами чинного законодавства заява має бути розглянута на сесії міської ради. Павло Придворов буде звільнений з посади секретаря після підтримки відповідного рішення більшістю депутатів», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Павла Придворова обрали секретарем міської ради Слов'янська трохи більше місяця тому - 26 серпня на сесії міськради більшістю депутатів. Під час таємного голосування кандидатуру Придворова підтримали 34 із 38 депутатів міської ради.

Довідка УНІАН. 5 липня українські силовики звільнили Слов'янськ від терористів, які перебували в місті з середини квітня.