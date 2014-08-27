У Слов'янську секретарем міськради став регіонал Павло Придворов

У Слов'янську Донецької області секретарем міської ради обрано колишнього члена Партії регіонів Павла Придворова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слов'янської міської ради.

У повідомленні наголошується, що Придворов був обраний 26 серпня на сесії Слов'янської міської ради. Під час таємного голосування кандидатуру Придворова підтримали 34 з 38 депутатів міської ради.

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Напередодні кандидат зустрічався з представниками громадськості Слов'янська, де він запевнив городян, що розуміє складність ситуації і вважає: головне сьогодні - консолідація зусиль всієї громади для відновлення міста. Придворов повідомив, що припиняє діяльність у рядах Партії регіонів, аби зняти політичну складову напруженої ситуації.

Усім присутнім на сесії представникам громадськості, які висловили бажання виступити, надали таку можливість. Всі погодилися, що людина, яка претендує на посаду керівника, повинна обов'язково відповідати наступним вимогам: бути патріотом України, жителем Слов'янська і добрим професіоналом. І треба дати їй можливість працювати, але при цьому секретар міськради обов'язково повинен звітувати перед суспільством, наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили Слов'янськ від терористів, які перебували в місті із середини квітня.