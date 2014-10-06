Семенченко оголосив набір у харківську роту батальйону "Донбас"

Про це повідомив командир батальйону Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

"Харків зараз потребує допомоги, підтримки і захисту. Сюди не прийшла війна, але тут вже гримлять вибухи. Це межа моєї України", - написав він.

Читайте такожЦентр Харкова патрулюють бронеавтомобілі НацгвардіїЗа його словами, Харків - це "те місце, де люди повинні знати, що якщо доведеться захищатися, то вони зможуть зібратися навколо реальної сили і стати спиною до спини проти тероризму, ненависті, зради".

"Ми будемо формувати Харківську роту батальйону Донбас. Підключайтесь. Давайте зробимо це разом", - написав Семенченко.

Раніше він заявляв, що уклав договір з організації навчання бійців батальйону мобільними групами інструкторів США, які не є чинними військовослужбовцями.