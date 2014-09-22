Бійців батальйону "Донбас" навчатимуть інструктори з США

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. "Працюватимуть за системою традиційної підготовки, системою підготовки "морських котиків" і delta force", – зазначив Семен Семенченко.

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За його словами, вже "чітко розроблені стандарти для кожного підрозділу (розвідка, спецназ, охорона тощо) і кожної посади від сержанта до командира батальйону включно". "Особливу увагу приділено індивідуальній підготовці, а також взаємодії у групі. Використано максимальну кількість практичних занять", – написав командир батальйону, і уточнив, що підготовка починається через 10 днів.