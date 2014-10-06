Росія має повернути Україні Арбузова, Клименка та Курченка - екс-регіонал

Росія повинна повернути в Україну колишніх українських високопосадовців.

Про це заявив народний депутат України Віталій Грушевський сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Той урок, який ми отримали з 2010 по 2013 рік – підтвердження тому, що гарна ідея розвитку територій, регіонів була утримана в руках купки людей. Це колишня «сім’я Януковича», олігархи, «великі реформатори» Клименко, Арбузов та інші – використали цю ідею у своїх особистих цілях, і ми бачимо, до чого це призвело», - сказав депутат.

Читайте такожКурченко в Москві орендує елітний особняк за десятки тисяч євро

Грушевський наголосив, що «Арбузов, Клименко, Курченко і всі інші «януковичі» повинні бути повернені в Україну і надати всі відповіді на всі запитання».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого колишній президент Віктор Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Читайте такожКолишній голова НБУ Арбузов розповів, як йому живеться в Москві

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

Водночас 3 жовтня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook, що президент РФ Володимир Путін надав російське громадянство екс-президентові Януковичу, екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову і екс-генеральному прокурору Пшонці.